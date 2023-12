Polícia Civil elucida assassinato de prefeito do RN

Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou informações sobre a investigação do assassinato do prefeito de São José de Campestre, Joseilson Borges da Costa, conhecido como “Neném Borges”. O crime ocorreu em 18 de abril de 2023, quando o prefeito de 44 anos foi morto com três tiros na cabeça dentro de sua própria residência.

A coletiva de imprensa aconteceu na Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) às 11h30 e detalhar a complexidade da investigação, que foi concluída durante a semana, revelando a autoria do crime.

De acordo com a Polícia Civil, imagens divulgadas por volta de outubro deste ano mostram o momento em que o criminoso chega à residência do prefeito. Vestido de preto, ele circula pela área da casa e até muda a posição de uma cadeira. Surpreendentemente, nenhum bem foi roubado, e não houve outras vítimas, apesar da presença da esposa e filha do gestor na casa no momento do crime.

Cerca de 10 dias após o assassinato, uma pasta contendo documentos do prefeito foi encontrada em Candelária, Zona Sul de Natal. Na época, apesar da grande repercussão, a Polícia Civil não encontrou evidências ou elementos que auxiliassem na investigação entre os documentos.

Blog Ismael Sousa