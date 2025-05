POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ROUBO EM GUAMARÉ

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré, em ação conjunta com a Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal (CEME) cumpriram, na tarde desta quinta-feira (15), um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Regional de execuções penais, um homem de 30 anos, pela suspeita na prática do crime de roubo.

De acordo com as investigações, o homem teria praticado o crime no município de Guamaré. Com base em informações sobre a sua localização, as equipes montaram um cerco policial e conseguiram efetuar a prisão.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.

