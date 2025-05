POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA EX-COMPANHEIRA EM JUCURUTU

Policiais civis da 51ª Delegacia de Polícia (DP) de Jucurutu, com apoio da 61ª DP de Guamaré cumpriram, na última quinta-feira (15), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos, pela suspeita na prática do crime de violência psicológica contra a ex companheira, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com as investigações, o suspeito, que trabalha como motoboy e reside em Jucurutu, vinha intimidando a vítima de forma contínua, mesmo após determinação judicial que determinava medidas protetivas e o afastamento da mulher. Em uma das ocasiões mais graves, ele teria ido até a residência da vítima durante a noite, arrombado a porta de entrada e invadido o imóvel, onde promoveu diversos atos de vandalismo, aterrorizando a ex-companheira e a filha dela, de apenas 8 anos, que presenciou toda a cena.

O homem já havia sido preso anteriormente por comportamentos semelhantes, incluindo agressões físicas, ameaças, destruição de bens e perseguição, especialmente em horários noturnos, nas proximidades da casa da vítima.

Após diligências, as equipes policiais localizaram e prenderam o suspeito na cidade de Guamaré. O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.

