Polícia Civil prende homem suspeito por tentativa de homicídio em Guamaré

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Guamaré), com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar do RN (PMRN), deram cumprimento, nesta quinta-feira (07), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, 43 anos, suspeito de homicídio e ameaça. A prisão foi realizada em Guamaré.

Segundo as investigações, o homem teria desferido duas cutiladas com uma enxada na vítima devido a uma discussão. Além disso, o autor não concluiu o ato criminoso, pois sua mãe o impediu. No entanto, em uma ação contínua, ele ainda ameaçou a vítima com uma pedra.

Durante a diligência, o homem reagiu à prisão, mas foi contido pela equipe de policiais. Ele foi detido e encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS