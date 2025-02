POLICIA FEDERAL REALIZA OPERAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PENDÊNCIAS POR SUSPEITA DE COMPRA DE VOTOS NAS ELEIÇÕES DE 2024

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (26), uma operação de busca e apreensão em residências do município de Pendências, no interior do Rio Grande do Norte, para investigar uma suposta compra de votos nas eleições municipais de 2024.

A ação ocorre no âmbito de um processo que tramita sob segredo de justiça e tem como foco possíveis irregularidades envolvendo o uso de poder econômico para influenciar o pleito.

Segundo informações obtidas pela Rádio Vale, as viaturas da Polícia Federal chegaram à cidade nas primeiras horas da manhã e cumpriram mandados em endereços de pessoas ligadas à chapa vencedora da última eleição, que elegeu Dra. Lays Helena (MDB) como prefeita e Gilberto Fonseca como vice-prefeito.

Durante a operação, ao menos um celular foi apreendido para análise dos investigadores que buscam informações detalhadas sobre as denúncias.

A presença da Polícia Federal surpreendeu os indivíduos em suas residências logo pela manhã. No entanto, devido ao sigilo do processo, ainda não há detalhes sobre o andamento das investigações ou possíveis desdobramentos.

