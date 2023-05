Polícia Militar apreende adolescente por ato infracional análogo ao tráfico em Guamaré

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré apreendeu na noite deste domingo (28), um adolescente suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no conjunto Nossa Senhora da Apresentação, mas conhecido como Conjunto dos 120.

A ação se deu por volta das 23h50 quando Policiais Militares visualizaram durante patrulhamento o adolescente em atitude suspeita.

Ao ser abordado foi encontrado com o menor 10 porções de uma substância análoga a maconha. O adolescente informou aos Policiais que estaria indo entregar as drogas a uma pessoa e que teria vendido cada trouxinha por R$10,00 (dez reais).

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o suspeito ainda informou aos Militares que possuía mais substancias em sua residência. A Equipe se dirigiu até a casa do adolescente e com a autorização entrou no imóvel encontrando mais 14 trouxinhas, um caderno de anotações de tráfico além de R$80,00 (oitenta reais) em dinheiro fracionado. O adolescente foi conduzido, juntamente com material, a 5ªDRPC em Macau onde foi autuado por ato infracional análogo ao Tráfico de Drogas ( Art 33 da Lei 11.343/2006)”, comentou.

