Polícia Militar apreende combustível furtado em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu na noite da ultima terça-feira (28), aproximadamente 80 litros de álcool furtados de uma carreta-tanque na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A ação se deu por volta das 23h30, quando os Policiais Militares visualizaram durante patrulhamento, uma movimentação estranha próxima à área onde ficam estacionados os veículos as margens da BR 406.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a equipe foi verificar a situação e encontrou 04 galões de aproximadamente 80 litros próximos a uma carreta. A equipe fez diligência no local, mas nenhum suspeito foi identificado. O material foi apreendido e conduzido a 61ª Delegacia de Guamaré para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar informa que estará intensificando o policiamento na área para coibir esse tipo de crime”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar