Polícia Militar apreende droga e moto adulterada em Baixa do Meio

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu na tarde da ultima quarta-feira (25), uma quantidade de uma substância análoga a maconha e um veículo com sinal adulterador alterado de posse de uma casal na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

A ação se deu por volta das 16h na Rua Francisco Pascoal Bezerra, após os Policiais Militares visualizarem durante patrulhamento um casal em atitude suspeita que ao receber ordem de parada da Equipe empreendeu fuga. Foi realizado um acompanhamento tático quando foi percebida que o piloto teria entregado um pacote a garupa.

A suspeita teria colocado o pacote na boca. A serem abordados foi percebido que a garupa era uma jovem de 15 anos de idade e o piloto um homem já preso por tráfico de drogas. Foi percebido pelos Policiais que o pacote continha uma substancia esverdeada análoga a maconha, com aproximadamente 13g.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “ao ser questionado sobre o produto, a jovem afirmou ser pertencente ao seu companheiro, condutor da moto, que teria entregue a ela no momento da fuga. Foi dado voz de prisão ao homem pelos crimes de: CORRUPÇÃO DE MENORES (Art 218 do CPB); RECEPTAÇÃO (Art 180 Caput do CPB) e CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Art 28 Caput de Lei 11.343/2006). Os suspeitos foram conduzidos a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar