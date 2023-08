Polícia Militar apreende drogas e aparelho de som em Guamaré

A 1ª CIPM através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré prendeu na madrugada deste Domingo (28), um homem suspeito dos crimes de perturbação ao sossego e consumo pessoal de drogas no centro de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 02h30, após os Policiais Militares receberam várias denúncias de que um homem estaria escutando um aparelho de som muito alto na Rua Virgílio de Brito, bem no centro da cidade.

A Equipe foi até o local verificar e constatou o fato. Foi solicitado que o homem desligasse o aparelho e após algumas tentativas de diálogo o mesmo aceitou. Contudo, antes da saída dos Policiais, o suspeito começou a se exaltar e afirmou que ligaria o som mais alto.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao chegar no Pelotão de Polícia Militar a equipe recebeu novas denúncias de que o som estava muito mais alto. A equipe foi até o local e encontrou o homem na rua, em uma esquina próxima a sua residência, fazendo o uso de vários cigarros feitos de uma substância análoga a maconha. Foi dado voz de prisão pelos crimes de DESOBEDIÊNCIA (Art 330 do CPB); PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (Art 42 do Decreto-Lei N 3.688/41) e Posse Ilegal de Drogas ( Art 28 da Lei 11.343/2006).O homem foi conduzido, juntamente com os cigarros e o aparelho de som, para a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar