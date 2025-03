POLICIA MILITAR APREENDE DROGAS E PRENDE MULHER POR TRÁFICO EM BAIXA DO MEIO

A 1ª CIPM, por meio do 3° Pelotão de Policia Militar de Guamaré, ao atender uma ocorrência de homicídio em uma residência no distrito de Baixa do Meio, flagrou a proprietária da casa em posse de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico de drogas.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a mulher, ex-companheira de um traficante conhecido na cidade, deu abrigo a um homem que alegou não conhecer. No entanto, esse indivíduo e outra mulher haviam sido presos por tráfico de drogas na Rua Marechal Deodoro, em Baixa do Meio, no dia 04 de janeiro de 2025, e comercializavam entorpecentes para seu ex-companheiro”. Comentou

Material apreendido:

(12) porções grandes de maconha

(10) porções pequenas de maconha

(06) porções de cocaína

(01) balança de precisão

(01) smartphone

R$60 reais em espécie

Vários sacos de dindin

A suspeita e todo o material foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sendo a mulher autuada e presa pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS previsto no ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar