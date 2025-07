POLÍCIA MILITAR APREENDE MUNIÇÕES, DROGAS, ARMAS DE FOGOS, CELULARES, RECUPERA VEÍCULOS EM OPERAÇÃO DE GUERRA EM BAIXA DO MEIO

Numa operação bem sucedida denominada por RESPOSTA realizada pela Policia Militar na tarde desta terça-feira (15), na comunidade de Baixa do Meio e campo de Serra Verde, com objetivo de combater e prender um grupo criminoso que vinha agindo na região, a PM conseguiu com êxito recuperar veículos, apreender armas de fogo, drogas, celulares e munições. Os agentes contaram com o apoio da Policia Civil e da Guarda Municipal.

Investigação

O serviço de inteligência da 1ª CIPM e da Policia Civil já vinha monitorando os acusados, e segundo informações o grupo criminoso estaria envolvido em assaltos e homicídios, o que despertou as forças de segurança a montar uma operação de guerra, logo após a ocorrência de um assalto praticado na comunidade de campo de Serra Verde, onde os bandidos fugiram com destino ao distrito de Baixa do Meio.

Toda operação foi coordenada pelo Major Montenegro – Comandante da 1ª CIPM que esteve no local do início ao fim, e contou com o apoio do 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, coordenado pelo o Subtenente Jhonny Cruiff, da Policia Civil e da Guarda Municipal.

Acampamento em mata

A Polícia Militar recebeu uma informação anônima que o grupo criminoso estaria se escondendo em uma área de mata fechada na região, especificamente, entre a comunidade de Baixa do Meio/Pedro Avelino/ e Campo de Serra Verde. Que juntos acampados planejavam os crimes durante o dia, e a noite saia para praticá-los no distrito, e até homicídio.

Operação Resposta

Quando os policiais chegaram próximo ao possível acampamento, a polícia foi recebido à bala pelos os criminosos, houve troca de tiros entre policia e bandidos, mas os acusados conseguiram fugir para dentro do matagal. Foi neste exato momento que o Major Montenegro, responsável pela operação pediu reforço policial às cidades da região próxima a Baixa do Meio, a troca de tiros foi intensa.

Movimentação policial

A grande movimentação de viaturas na comunidade assustou moradores, mas todos estavam seguros com a presença dos agentes de segurança. A população sabia que a ação era por uma causa nobre e justa, prender os acusados e garantir segurança que a população precisa.

A ação policial resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de duas motos que foram roubadas, duas armas de fogo, estojo com munições de vários calibres, celulares, drogas, carregadores, cartões de créditos, e outros objetos provenientes de crimes. Todos estes objetos foram abandonados no acampamento na hora da chegada dos agentes, quando os criminosos adentraram fuga na mata.

Segundo o Subtenente Jhonny Cruiff, responsável pelo o 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, “este grupo criminoso já estava sendo monitorados pelo o setor de inteligência da 1ª CIPM e da Polícia Civil. Todos os criminosos que conseguiram fugir do acampamento já foram identificaram pela policia, e será agora, uma questão de tempo de prender e apresentar a justiça. A Polícia Militar continua nas ruas garantindo a segurança que a população precisa. A Polícia Civil continua numa linha de investigação para logo mais prender todos os acusados”. Comentou.

Todos os materiais aprendidos pelas as forças de segurança na operação RESPOSTA, foram apresentados ao competente delegado da 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para que seja tomada as devidas providência junto a justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

