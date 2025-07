POLÍCIA MILITAR COM APOIO DA POLÍCIA CIVIL APREENDE ADOLESCENTE E PRENDE ADULTO ENVOLVIDOS EM CONFRONTO ARMADO COM A PM EM BAIXA DO MEIO

Na manhã da quinta-feira, 17 de julho de 2025, dois indivíduos suspeitos de participação no confronto armado ocorrido no último dia 15/07, no distrito de Baixa do Meio, foram localizados e detidos em Jandaíra/RN.

A ação teve início após informações sobre a presença de dois homens suspeitos de estarem cometendo crimes na área de Baixa do Meio estarem escondidos em Jandaíra. As equipes se deslocaram à cidade e lograram êxito na captura dos suspeitos: um adolescente de 17 anos e um homem maior de idade.

Durante a abordagem, o adolescente apresentava escoriações pelo corpo, indicando que havia se embrenhado no matagal em fuga. Questionado, confessou fazer parte do grupo que participou do confronto com a polícia no dia 15/07, ocasião em que “Morcegão” e sua parceira foram presos.

O maior de idade também confessou envolvimento no confronto, revelando ainda o local onde duas armas de fogo haviam sido escondidas. As equipes, com apoio da Polícia Civil, retornaram ao endereço indicado, onde foram localizados:

01 revólver calibre .38

01 pistola calibre .380

Diversas munições cal. .380 e .38

01 celular Samsung em posse do acusado

Ambos confessaram a participação direta no confronto armado com a Polícia Militar em Baixa do Meio no dia 15 de julho, além de outros crimes praticados na região.

Diante dos fatos, o maior recebeu voz de prisão e o adolescente foi apreendido, ambos foram encaminhados a 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré e apresentados a autoridade competente para a tomada das medidas cabíveis.

NATUREZAS:

PROMOVER OU CONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º CAPUT DA LEI 12.850/2013 – LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO).

