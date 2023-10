Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde dessa terça-feira (10), um homem suspeito de ter agredido sua ex-companheira, sequestrado, e a mantida em cárcere privado na comunidade de Lagoa Seca, distrito de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma denuncia, de que um homem que estaria sendo procurado pela PM na noite anterior, após ter agredido sua companheira estaria transitando próximo ao centro da cidade.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe fez diligências e localizou o suspeito sendo dada voz de prisão pelos CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO ( Art 148 do CPB); LESÃO CORPORAL DOLOSA ( Art 129 Caput do CPB) ( Violência Doméstica contra a mulher); AMEAÇA (Art 147 do CPB). Ao ser conduzido a 61ª Delegacia foi verificado que contra o homem existia um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Execução Penal pelos crimes de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Art 14, Lei 10826) e TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 da Lei 11/343 do CPB)”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar