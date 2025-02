POLÍCIA MILITAR AGE RÁPIDO E PRENDE HOMEM POR FURTO NO QUILOMBO EM GUAMARÉ

A 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, através do 3° Pelotão de Guamaré, demonstrou sua eficiência e compromisso com a segurança da comunidade ao prender um homem acusado de furto qualificado na comunidade do Quilombo, onde a tranquilidade dos moradores foi ameaçada.

A equipe policial, em resposta a uma denúncia recebida, imediatamente iniciou uma série de diligências. Com determinação e agilidade, os policiais conseguiram localizar o infrator e recuperar o material furtado: uma bateria de caminhão de 150 amperes, que é essencial para o funcionamento dos caminhões pipas que entregam água a comunidade e poderia causar grandes prejuízos ao proprietários, e a todos os moradores da comunidade do Quilombo e adjacências.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o homem detido já é conhecido por suas práticas criminosas, evidenciando a importância da vigilância constante e da colaboração da população na manutenção da segurança local. Após a prisão, ele foi conduzido à 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré, onde foi autuado pelo crime de FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – previsto no Artigo 155, §1º do Código Penal Brasileiro (CPB). É fundamental que a população permaneça atenta e colabore com a Polícia Militar! Se você presenciar ou souber de qualquer atividade suspeita, não hesite em fazer uma denúncia. A Polícia Militar de Guamaré conta com você para construir uma cidade mais segura e tranquila”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar