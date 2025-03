POLÍCIA MILITAR DE GUAMARÉ PRENDE HOMEM POR FURTO NO MORRO DO JUDAS

A 1ª CIPM, por meio do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, foi acionada por uma vítima que havia encontrado seus pertences furtados de sua residência no dia anterior. No local, a vítima informou que sabia quem havia cometido o crime e indicou a residência do suspeito.

Chegando ao endereço indicado, a equipe policial localizou o infrator, que confessou o crime. Durante a ação, foram recuperados os seguintes materiais:

01 suporte de solda

01 cambão

01 tambor de plástico

01 trilho de trem

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o suspeito e os itens recuperados foram encaminhados à 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré, onde o homem foi autuado pelo crime de FURTO, conforme previsto no ARTIGO 155 CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CPB. É fundamental que a população permaneça atenta e colabore com a Polícia Militar! Se você presenciar ou souber de qualquer atividade suspeita, não hesite em fazer uma denúncia. A Polícia Militar de Guamaré conta com você para construir uma cidade mais segura e tranquila”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar