Polícia Militar divulga índice de atuação e tem aprovação da população de Guamaré

O 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Subtenente Jonhny Cruiff, tem garantindo com trabalho a segurança pública na cidade do ouro negro. Os bons resultados tem ganhado aprovação popular da população.

Os resultados positivos são frutos do policiamento ostensivo e preventivo, desenvolvido na sede e nas comunidades da zona rural 24 horas por dia, garantindo a segurança que os guamareense precisam.

A PM é um braço forte da sociedade e do Estado. Os agentes de segurança trabalham diariamente, para levar segurança pública de qualidade à população de bem.

A Prefeitura de Guamaré tem desempenhado um papel importantíssimo neste resultado. Com o pagamento de diárias operacionais, aumentando o efetivo com mais homens nas ruas da cidade.

Os números prova que a cidade do ouro tem um comandante que é orgulho para toda tropa e para a sociedade, e um efetivo de homens preparados para qualquer combate.

A impressão que tenho como cidadão e imprensa local com os bons resultados, é de que a Polícia Militar e a sociedade guamareense estão caminhando emparelhadas no sentido dos avanços em segurança pública, e que através dos dados desse primeiro semestre de 2023 já ficam evidentes os frutos da coesão de esforços.

Na página no instagram do 3º Pelotão de Guamaré, foi divulgado o ultimo balanço, veja:

PM de Guamaré divulga Primeiro Balanço de Ocorrências 2023.

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Policia de Guamaré divulgou nesta Quarta-Feira (16/08) o balanço com as Ocorrências registradas no 1° Semestre de 2023.

Foram mais de 800 ocorrências atendidas pela Polícia Militar nos meses de Janeiro a Junho.

O atendimento as Ocorrências de forma rápida e eficaz representam acima de tudo o respeito e cuidado que a PM de Guamaré tem com os cidadãos de nossa região.

Nos gráficos acima você poderá acompanhar os diversos tipos de ocorrência, bairros em que aconteceram e também verificar as principais prisões e apreensões que ocorreram no município neste período.

Veja dados de ocorrência em gráficos: