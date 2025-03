POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA EM BAIXA DO MEIO

A 1ª CIPM, por meio do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, em ação conjunta com policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia Civil, cumpriu um mandado de prisão preventiva, N° 0807656-48.2023.8.20.5300.01.0002-12, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Macau, contra um homem de 45 anos no distrito de Baixa do Meio.

Segundo o Subtenente Jhonny Cruiff, “a prisão é resultado de uma investigação iniciada a partir de um flagrante, no qual o suspeito foi encontrado em posse de material entorpecente e dinheiro fracionado. Além disso, ele é reincidente e possui histórico de delitos de natureza patrimonial na cidade. O indivíduo foi detido em razão do crime de TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis”. Comentou

