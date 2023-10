Polícia Militar prende dupla com moto furtada em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta quarta-feira (11), por volta das 23h15, dois homens suspeitos de estarem de posse de uma motocicleta com queixa de ROUBO/FURTO no município de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que alguns homens estariam pulando em quintais das casas na Rua São Francisco, Conjunto Salina da Cruz.

A denúncia também informou que um dos suspeitos estaria de bermuda e laranja e que uma motocicleta estaria estacionada ao lado de um mercado, possivelmente dando apoio aos suspeitos.

A Equipe fez diligência ao local e visualizou dois homens perto de uma motocicleta preta. A proceder à abordagem policial foi verificado que contra o veículo de posse dos homens constava queixa de roubo/furto.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “um dos suspeitos informou a equipe que teria alugado o veículo. Os dois homens já possuem várias passagens pela justiça e são conhecidos da área policial por serem suspeitos de cometer furtos a residências no município. Foi dado voz de prisão pelo crime de RECEPTAÇÃO CULPOSA (Art 180, §3° do CPB) e os dois homens conduzidos, juntamente com a motocicleta, a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar