POLÍCIA MILITAR PRENDE FALSO OFICIAL DE JUSTIÇA POR TENTATIVA DE GOLPE A SERVIDOR PÚBLICO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta terça-feira (30), um falso Oficial de Justiça na Rua Nicolau Vieira de Melo, Centro da Cidade, tentando aplicar um Golpe Financeiro em um servidor público da Prefeitura Municipal de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 18h30, após a vítima acionar a Polícia Militar durante uma tentativa de estelionato. Segundo informações, um homem teria chegado a sua residência e se afirmado como Oficial de Justiça.

Para intimidar o servidor, o suspeito ainda teria apresentado uma documentação referente a um divórcio, documento este que corre em segredo de justiça e do acesso restrito a poucas pessoas, e fornecido o número do Fórum para que este confirmasse a sua identificação.

A vítima desconfiou a partir do momento em que acessou um link fornecido pelo homem e verificou se tratar de um financiamento de uma motocicleta. Ao chegar ao local, a Equipe Policial encontrou o homem.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o suspeito ainda teria afirmado aos PMs que era Oficial de Justiça. Ao ser solicitada a identificação funcional, o homem disse que não estava com ela, pois estaria em um automóvel, um Citroen de cor branca, estacionado longe. Diante da insistência da Equipe, o homem confessou o crime. Foi dado voz de prisão pelo crime previsto no Art 171, §2° – A do CPB, TENTATIVA DE FRAUDE ELETRÔNICA COMETIDA COM A UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA VÍTIMA OU POR TERCEIROS POR MEIO DE REDES SOCIAIS, CONTATOS TELEFÔNICOS OU ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO ANÁLOGO. O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”.

O 3° Pelotão de Polícia Militar alerta a população para que ao desconfiar de algum servidor público em exercício da função, peça a identificação funcional. Caso, esteja diante de algum golpe acione imediatamente a PM para que o criminoso seja preso em flagrante delito.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar