Polícia Militar prende homem acusado de incendiar casa de sua companheira em Guamaré

A 1ª CIPM através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré prendeu na manhã deste sábado (05), um homem suspeito de incendiar a casa da sua Companheira, no Conjunto Raimundo Avelino, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 05h da amanhã, após os Policias Militares receberem a denúncia sobre um incêndio numa residência. A Equipe fez diligência ao local citado que já havia sido totalmente destruído pelas chamas, sendo o fogo contido pela vizinhança. Uma mulher informou ao Policial que o seu companheiro seria responsável pelo incêndio intencionalmente.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe iniciou diligências e encontrou o suspeito próximo a uma borracharia, no mesmo Conjunto, as margens da BR406. Ao ser questionado pela fato o homem, ainda com sintomas de embriaguez, assumiu o crime dizendo aos Policiais: “Rapaz, foi eu mesmo. Acho que fiz uma besteira. Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de INCÊNDIO A CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO (Art 250, Parag 1º, INC II, “A” do CPB) e o homem conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar