Polícia Militar prende homem com ‘Mandado de Prisão’ em aberto por roubo em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu nesta quinta-feira (21), na comunidade conhecida por Irmãozinho, localizada próxima a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, um homem com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de Roubo, popularmente conhecido por assalto.

A ação se deu por volta das 16h30 quando os Policiais Militares visualizaram durante patrulhamento um individuo em atitude suspeita. Ao proceder à abordagem foi constatado que contra o homem existia um Mandado de Prisão de número 0001320-72.2011.8.20.0126.01.0001-20, expedido pela 1ª Vara Regional de Execução Penal, tipificado pela Lei 2848, Art157, §2°, I). Foi dado voz de prisão e o homem conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar