Polícia Militar prende homem por ameaçar e quebrar móveis da mãe; e dar pedrada em uma mulher em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu nesta sexta-feira (06), por volta das 05h da manhã, um homem suspeito de violência doméstica e ameaça contra a sua mãe, e Lesão Corporal contra uma mulher no Conjunto Vila Maria, em Guamaré.

A ação se deu após o homem quebrar vários móveis dentro de casa, empurrar sua mãe e brigar em um bar ao lado de uma Creche no Conjunto Vila Maria. A mulher lesionada teve suspeita de traumatismo e foi socorrida ao Hospital Municipal de Guamaré.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “O homem foi localizado e recebeu voz de prisão pelos crimes de AMEAÇA (Art 147 do CPB); DANO QUALIFICADO COM VIOLÊNCIA A PESSOA OU GRAVE AMEAÇA (Art 163, § unico, INC I do CPB) (Violência doméstica contra a mulher); LESÃO CORPORAL DOLOSA (Art 129 do Caput do CPB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar