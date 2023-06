Polícia Militar prende homem por furto e mulher por receptação em Guamaré

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu um homem suspeito de furto e uma mulher por receptação culposa na tarde dessa sexta-feira (09), no conjunto Nossa Senhora da Conceição, mas conhecido por conjunto dos 120, na comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito do município.

A ação de deu após os Policiais Militares receberem uma denúncia da vítima informando que um homem teria entrado na sua residência furtando: uma bomba de água, um alicate de pressão, um martelo e uma caixa com fios.

A vítima informou aos PMs que o suspeito principal era um homem conhecido na região por praticar diversos furtos.A equipe iniciou diligências e encontrou o homem que assumiu o crime e informou que teria vendido o celular a uma mulher em Salina da Cruz.

Segundo o Subtenente Jonhny Cuiff “a Equipe foi ao endereço informado e encontrou o celular de posse da mulher. Foi dada voz de prisão e os dois conduzidos a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis. O homem foi autuado pelo crime de FURTO (Art 155 do CPB) e mulher por RECEPTAÇÃO CULPOSA (Art 180, Paragrafo 3º do CPB). A equipe continua a procura dos demais objetos. A Polícia Militar solicita às vítimas que tiveram objetos furtados para procurarem a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar