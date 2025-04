POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS NA ENTRADA DA CIDADE EM GUAMARÉ

Atendendo a uma denúncia anônima sobre o transporte de entorpecentes para o município, a equipe da Polícia Militar montou ponto base na RN-401 e, ao avistar o veículo suspeito, realizou abordagem de imediato.

Durante a revista, foram apreendidos 50g de cocaína, encontrados com dois ocupantes do carro. Um deles, já conhecido por práticas criminosas, confessou a participação no tráfico, informando que iria fracionar o montante para posterior revenda; o outro alegou desconhecimento.

Material apreendido: 50g de cocaína

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ambos e o entorpecente foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Baixa do Meio, onde um dos envolvidos foi preso em flagrante por TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)”, comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

Post Views: 205