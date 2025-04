POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS NO CENTRO DA CIDADE EM GUAMARÉ

A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga entre dois casais no centro de Guamaré. Um dos envolvidos, monitorado por tornozeleira eletrônica, admitiu ter participado da confusão e não negou o rompimento do equipamento.

Ao acompanhar o suspeito até sua residência para conferência dos documentos e da tornozeleira, os policiais encontraram material característico de tráfico de drogas. O indivíduo confessou ser o proprietário de todo o conteúdo apreendido, e já responde criminalmente por 02 ocorrências de tráfico de drogas.

Material apreendido:

R$ 959,00 em espécie

1 balança de precisão

1 tornozeleira eletrônica rompida

6,5 g de crack

150 g de maconha

0,6 g de cocaína

300 sacos plásticos para acondicionar drogas

1 lâmina para corte de entorpecentes

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff. “o suspeito e os materiais foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Baixa do Meio, onde ele foi preso em flagrante pelos crimes de: LESÃO CORPORAL DOLOSA (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO)- TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – DANO QUALIFICADO COMETIDO CONTRA PATRIMÔNIO DA UNIÃO, ESTADO, DO DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO PÚBLICA, EMPRESA PÚBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO)”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

