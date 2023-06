Polícia Militar prende homem suspeito de agredir sobrinha em Guamaré

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu neste sábado (03), um homem suspeito de agredir sua própria sobrinha, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município.

A ação se deu por volta das 19h30 quando Policiais Militares receberam uma denúncia de que o suspeito estava agredindo uma jovem na Rua Nicolau Gomes.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a equipe fez diligência ao local e prendeu o homem que além das agressões estaria perturbando a comunidade. O suspeito foi conduzido a 5ªDRPC em Macau onde foi autuado pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA (Art 129, Caput do CPB) (Violência contra a mulher)”, Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar