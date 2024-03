POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE FURTAR UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E UM CELULAR EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde da ultima sexta-feira (22), um homem suspeito de furtar um botijão de gás de cozinhas, e um celular no Conjunto Nossa Senhoria Aparecida, mas conhecido como conjunto dos 120, localizado na comunidade de Salina da Cruz.

A ação se deu por volta das 16h45, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que um homem teria invadido uma residência. A vítima teria visualizado e reconhecido o suspeito no quintal de sua casa; momento este que gritou com ele informando que iria chamar a PM. O suspeito teria jogado os materiais no chão e se evadido.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “foram feitas diligências e o homem localizado sentado em frente a sua residência. O suspeito confessou o crime e disse a Equipe que teria cometido o ato após ingerir bebidas alcóolicas e ficar “muito doido”. O suspeito é conhecido na região pela prática de furtos sendo esta a 5ª vez que o homem foi preso pela PM. Foi dado voz de prisão pelo crime de FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. (Art 155 do CPB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar