POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TENTAR MATAR DESAFETO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde deste sábado (31), um homem suspeito de agredir outro quase até a morte na rua Miassaba, Centro de Guamaré.

A ação se deu por volta das 15h, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de uma briga. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem caído ao solo, agonizando, com sangramento em partes da cabeça, principalmente pela boca. Outro homem estava sentado, próximo à vítima e friamente assumiu a autoria do crime.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o homem informou aos policiais que teria agredido na intenção de matar a vítima, pois ele o teria acusado de um homicídio na cidade de Macau. Foi dado voz de prisão de pelo crime de LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (Art 129§ 1°, INC. II DO CPB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Baixa do Meio, para os procedimentos cabíveis. A vítima foi transferida para o Hospital em Natal, em estado grave. Os dois homens são acusados de terem matado um homem em Macau e teriam saído da prisão recentemente”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar