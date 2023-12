Polícia Militar prende homens por consumo de drogas e mulher por desacato na Orla de Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré prendeu dois homens por consumo pessoal de drogas, e conduziu uma mulher pelo crime de desacato na tarde deste domingo (10) em Guamaré.

A ação se deu, por volta das 16h30, na Orla do Rio Aratuá enquanto a Equipe realizava patrulhamento no centro da cidade. Foi sentido um forte odor característico de maconha no local. Ao se aproximar os Policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita que teriam dispensado uma substância como um cigarro para o lado do rio.

Ao ser procedido à abordagem os suspeitos confirmaram estarem usando maconha no local, mesmo diante de muitas pessoas sendo grande parte crianças, adolescentes e idosos no local.

Durante a abordagem uma mulher teria se aproximado dos homens e se identificado como irmã de um dos rapazes. Neste momento um dos homens entregou uma pequena bolsa preta a ela.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao verificar o objeto foi encontrada pela Equipe, uma porção de uma substância análoga à maconha. A mulher tentou se evadir do local e foi contida pelos Policiais no qual passou a xingá-los. Foi dado voz de prisão pelos crimes de CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Art 28 Caput da Lei 11.343/2006) e DESACATO (Art 331 do CPB). Os envolvidos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a 5ªDRPC, em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar