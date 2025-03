POLÍCIA MILITAR PRENDE MOTORISTA EMBRIAGADO QUE CAUSOU ACIDENTE NA RN-401 E FUGIU DO LOCAL

Na noite desta quarta-feira (05), por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na RN-401 (que liga Guamaré a Baixa do Meio), causado por um motorista embriagado, que se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que as vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário o auxílio de profissionais da saúde do hospital de Guamaré para resgatá-las em segurança.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “imediatamente, a Polícia Militar iniciou as diligências e logrou êxito em localizar e prender o motorista, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante pelos crimes de: PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA (ART. 303, §2°, DO CTB). EVADIR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DA RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL (ART. 305, DO CTB). É fundamental que todos tenham consciência e responsabilidade no trânsito. Se beber, não dirija.”. Comentou.

