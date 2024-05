POLICIA MILITAR PRENDE MULHER COM ARMA E MUNIÇÕES EM AFONSO BEZERRA

Por volta das 21:30, equipes C01 10 juntamente com a C01 06 em patrulhamento na av Batista Motenegro nas proximidades da padaria Sabor Real quando uma moto CB 300 amarela ao visualizar a viatura fez a curva bruscamente e tentou fugir, foi feito o acompanhamento e logramos êxito na abordagem em frente ao imóvel da abordada na Rua Lenira Silva onde antes de parar a cidadã de nome Eliane dos Santos Souza, 19/03/1994 jogou uma sacola plástica vermelha dentro da casa, ao verificar do que se tratava foi visualizado várias munições, ao ser questionada sobre o armamento a mesma informou que iria trocar essas munições em munições de calibre 12, pois a mesma tinha uma no quarto que era do seu falecido marido.

Material:

01 – Espingarda calibre 12 artesanal

33 – munições calibre 22

04 – estojos percutidos

R$ 56,00 em dinheiro fracionado

02 – celulares

Salientando que a mesma já foi presa duas vezes por tráfico de drogas.

Diante do fato delituoso, todo material juntamente com a mulher foram apresentados na 5° DRPC Macau para procedimentos cabíveis.

Com informações do 2° Pelotão/1ª Companhia Independente de Polícia Militar