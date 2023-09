Polícia Militar prende mulher por ferir companheiro com o gargalo de garrafa de vidro em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta quinta-feira (31), uma mulher por ter ferido o seu companheiro com um gargalo de uma garrafa de vidro no conjunto Salina da Cruz.

A ação se deu por volta das 19h45 após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que um homem teria sido esfaqueado ao lado de um ginásio esportivo. Ao fazer diligência ao local, a equipe foi informada por populares que a suspeita do crime seria sua esposa.

Enquanto a vítima recebia socorro médico, os PMs iniciaram diligências e receberam uma denúncia de que a mulher estaria escondida em uma residência na mesma rua do fato. Os Policiais foram até a casa e localizaram a suspeita.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff,“os policiais constataram que a mulher seria a mesma que se envolveu em outra ocorrência num mês anterior, atingindo uma mulher na orelha utilizando a mesma forma de objeto: o gargalo de uma garrafa. Foi dada voz de prisão pelo crime de LESÃO CORPORAL (Art 129 do CPB) e a mulher conduzida a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar