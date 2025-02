POLÍCIA MILITAR PRENDE TRÊS HOMENS POR DANO, AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO EM GUAMARÉ

Na tarde da ultima terça-feira (11), a 1ª CIPM, por meio do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, realizou a prisão de três homens pelos crimes de dano, ameaça e furto qualificado no município de Guamaré. A equipe foi acionada sobre um arrombamento, e, após diligências, conseguiu localizar tanto os suspeitos quanto o material furtado, sendo recuperada de imediato.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “após a abordagem, os infratores foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Baixa do Meio, onde foram autuados pelos seguintes crimes: Dano – Artigo 163 do Código Penal Brasileiro (CPB); Ameaça – Artigo 147 do CPB; Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo – Artigo 155, §4°, inciso I do CPB; Furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas – Artigo 155, §4°, inciso IV do CPB”. Comentou

Com informações da Polícia Militar