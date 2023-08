Polícia Militar recupera moto roubada na comunidade de Baixa do Meio

A 1ª CIPM através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré recuperou neste sábado (26), uma motocicleta que foi roubada na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré. A ocorrência aconteceu no mês passado, no dia 4 de julho.

A ação de recuperação se deu, por volta das 12h, após os Policias Militares receberem uma denúncia de que o veículo roubado estaria nas proximidades de uma propriedade rural localizada as margens da RN221 (estrada para Macau). A Equipe fez diligência ao local, e após buscas na área localizou a motocicleta.

Segundo o Subtenente Johny Cruiff “o veículo foi conduzido para a 5ª DRPC, acompanhado da vítima, para os procedimentos administrativos cabíveis à devolução. A Polícia Militar segue a procura dos suspeitos e deixa o telefone de contato para qualquer denúncia que leve a identificação dos mesmos”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar