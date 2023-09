Polícia Militar recupera veículo com queixa de roubo em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou na madrugada do ultimo sábado (02), por volta das 01h27, um veículo com queixa de roubo. A ação após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que um veículo estaria abandonado numa estrada carroçável que liga a comunidade de Baixa do Meio ao distrito de Lagoa Seca.

A Equipe fez diligência ao local e encontrou o veículo, modelo Corsa Classic, prata, parado próximo ao mato. Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “após consulta da placa foi verificado que o veículo possuía uma queixa de roubo. O carro foi conduzido para o pátio do 3º Pelotão e a ocorrência comunicada a 61ª Delegacia de Guamaré para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar