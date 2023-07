Policia Militar reforça patrulhamento na zona rural de Guamaré

Com o objetivo de proporcionar mais segurança as famílias que residem na zona rural no município, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, reforçou a Patrulha Rural.

Uma modalidade de policiamento que consiste em patrulhamentos constantes nas comunidades, distritos, fazendas e sítios, no intuito de prevenir ocorrências de crimes e proporcionar maior sensação de segurança as famílias que residem no local.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “os agentes reforçaram as informações aos moradores a respeito de denúncias anônimas em situações de atitudes ou movimentações suspeitas na Zona Rural”. Comentou

Além da presença ostensiva das viaturas, os PMs interagem com moradores, conversando sobre as principais demandas e estreitando laços com a comunidade.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações.

A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.