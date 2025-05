POLICIAIS CIVIS DO RN E DA PB PRENDEM HOMEM CONDENADO POR HOMICÍDIO EM MACAU

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau, com apoio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau) e da 18ª Delegacia Seccional de Catolé do Rocha, vinculada à 3ª Superintendência Regional de Polícia Civil da Paraíba, deram cumprimento, na ultima quinta-feira (22), a um mandado de prisão condenatório em desfavor de um homem de 47 anos, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido no município de Macau.

De acordo com as investigações, o homem teria praticado o crime e, após o fato, o homem fugiu. A partir de diligências integradas entre as polícias civis do Rio Grande do Norte e da Paraíba, o foragido foi localizado e preso no município de Catolé do Rocha, no sertão paraibano.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sobre crimes sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

