POLICIAIS DA 1ª CIPM APREENDE ENTORPECENTES EM GALINHOS

Na ultima sexta-feira (27), por volta das 10h, uma guarnição da 1ª CIPM recebeu uma denúncia anônima informando que uma embarcação oriunda da cidade de Guamaré estaria transportando entorpecentes com destino à cidade de Galinhos.

Diante da informação, foi realizada vigilância no porto local, e por volta das 11h30, a embarcação suspeita foi abordada imediatamente após sua atracação. Na ocasião, foram realizadas revistas pessoais e inspeções nas bolsas dos 35 tripulantes a bordo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos ou em seus pertences.

Contudo, ao final da ação e já com os cidadãos liberados, foi visualizado no rio, nas proximidades do porto, um objeto de cor amarela boiando. A equipe policial deslocou-se até o local e realizou a coleta do material, tratando-se de um porta-objetos, em cujo interior foram encontrados os seguintes itens: Diversas porções de maconha, totalizando aproximadamente 50g; Uma balança de precisão; Um isqueiro; Papel tipo colomi (comumente utilizado para fumo); Um cachimbo; Um aparelho celular.

Diante dos fatos, o material apreendido foi encaminhado à autoridade policial competente para as providências cabíveis.

Fonte: PMRN

