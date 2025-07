POLÍTICA DA DIVISÃO: A ESTRATÉGIA DE SEPARAR FAMÍLIAS PARA GOVERNAR EM GUAMARÉ

Guamaré carrega há cerca de duas décadas uma ferida aberta provocada por um tipo de política que ultrapassa os limites do debate público e invade os alicerces mais íntimos da vida: a família. A busca desenfreada pelo poder, alimentada por vaidades e interesses financeiros, tem promovido um ambiente de ruptura onde o “nós contra eles” substitui o espírito de convivência e solidariedade familiar.

É cada vez mais evidente o comportamento de agentes políticos e subservientes que se dependuram nas tetas do poder por décadas, vivendo a fomentar a ideia de que os vínculos familiares devem se curvar diante das ambições partidárias. Sob o discurso da fidelidade política e do alinhamento ideológico, pais são obrigados a se distanciarem dos filhos, irmãos se tornam adversários e parentes por afinidade devem se tornar inimigos. A lógica do poder sobre o afeto transforma o cotidiano em uma batalha por território político, onde quem não serve aos interesses do grupo dominante é excluído ou marginalizado.

Em vez de unir, a política tem segregado. Os interesses financeiros e a vantagem pessoal ocupam o lugar do cuidado mútuo e da construção comunitária. Aqueles que se recusam a entrar no jogo político são empurrados para as periferias do sistema, transformando-se em uma multidão de dependentes, à mercê de migalhas simbólicas distribuídas por quem detém poder e influência. O mais perverso é que essas pessoas acabam sendo humilhadas com o próprio recurso público, administrado por figuras que, ao ocuparem o trono do poder, tratam o que é coletivo como se fosse propriedade pessoal.

A degradação dos laços afetivos é visível e indigesta. Assim, famílias são divididas, impedidas de celebrarem juntas momentos especiais, condenadas ao silêncio e o isolamento para atender a vontade de poder.

Um episódio recente que ganhou grande repercussão envolveu o ex-vereador Leandro Félix, fotografado por este blogueiro em um momento de descontração durante uma festa junina ao lado do atual vereador Dedezinho, seu cunhado. A cena, aparentemente inocente, bastou para que o vereador se tornasse alvo de críticas por parte do próprio grupo político ao qual está vinculado, revelando uma lamentável inversão de valores. Mais preocupante ainda é a origem da publicação: embora tenha sido divulgada por uma página local, o conteúdo teria sido escrito por um velho conhecido dos bastidores do poder, alguém cuja trajetória é marcada pelo oportunismo, pela traição, pela manipulação de fatos e pela habilidade de ferir pelas costas, sempre em nome dos próprios interesses.

Essa deterioração do tecido social não é apenas um reflexo do cenário político local, mas um alerta sobre o que acontece quando o poder é visto como fim último, e não como instrumento de serviço. A vida não começa nem termina com cargos ou mandatos. Ela se fundamenta nas relações humanas, na partilha, no afeto, no diálogo. A política que separa e desfaz vínculos não é grandeza, é mesquinharia.

É tempo de reencontrar o valor da convivência, de resgatar os laços que o poder tentou romper. Guamaré precisa voltar a respirar em comunidade, onde diferenças não sejam sinônimo de guerra, e onde o afeto tenha voz mais alta do que qualquer palanque, ao menos, em família.

