POLO UAB REALIZA PROGRAMAÇÃO JUNINA DE CONFRATERNIZAÇÃO E CONHECIMENTO COM ALUNOS E PROFESSORES

A equipe do Polo UAB de Guamaré, coordenada pela Proª e Coordenadora Márcia Meyre, realizaram uma programação muito especial com a participação dos alunos do curso de Música da UERN.

Os alunos abrilhantaram o evento do dia, e logo em seguida desfrutaram de um delicioso café da manhã junino juntamente com a equipe e professores do Polo UAB.

Tivemos também duas brilhantes palestras com a Profª. Ma. Iara Freiras (UERN) sobre relatório final: Considerações Gerais e Prof. Dr. Nilson Roberto (UERN) que teve como tema: Descomplicando o TCC: Uma visão geral sobre os trabalhos os trabalhos de conclusão de curso Monografia e Artigo Científico.

Ambas as palestras foram riquíssimas de conhecimentos e totalmente esclarecedoras.

A programação ainda contou com a presença das avaliadoras do Curso de Letras e Inglês, Profª. Dra. Ilane Ferreira Cavalcante, Profª. Dra. Érika Macedo e o Coordenador DeAD, Prof.Dr. Gean, da UERN, juntamente com sua equipe coordenadora do curso de Letras e Inglês Adriana Almeida.