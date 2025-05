POPULAÇÃO DE GALINHOS PARTICIPA DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

A Prefeitura de Galinhos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último fim de semana o Dia D de vacinação contra a influenza. A ação aconteceu entre os dias 8 e 10 de maio, com pontos de imunização no Assentamento Pirangi, comunidade de Galos e sede do município.

A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra o vírus da gripe, especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A vacina foi oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a campanha, os moradores foram orientados a comparecer aos locais de vacinação munidos de documento com foto e cartão do SUS. A gestão municipal reforça que a imunização é essencial para prevenir complicações graves da doença e preservar vidas.

Assecom/PMG

