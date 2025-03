POPULAÇÃO DE NOVA ESPERANÇA ESPERA PELA PAVIMENTAÇÃO PROMETIDA PELO SENADOR STYVENSON VALENTIM

As famílias da comunidade de Nova Esperança, conhecida popularmente como “Comunidade do Irmãozinho”, encontra-se ansiosa pelo cumprimento da promessa formulada pelo Senador Styvenson Valentim realizada em agosto do ano passado.

Na ocasião, o senador anunciou que havia destinado recursos no valor de R$ 1.500.000,00 para a pavimentação da comunidade, o que realmente aconteceu quando verificamos o disposto na página pessoal do senador: https://styvensonvalentim.com.br/recursos/guamare/:

Reconhecido por sua postura firme e compromisso com a transparência, Styvenson Valentim afirmou, na época, que acompanharia de perto a aplicação dos recursos e a prestação de contas. No entanto, quase um ano depois, os moradores ainda aguardam notícias sobre o investimento e o início das obras.

A comunidade, que enfrenta dificuldades devido à falta de infraestrutura adequada e pelo abandono da “administração” do Prefeito Hélio Willamy, vê na pavimentação uma oportunidade de melhoria significativa na qualidade de vida. O silêncio em relação ao andamento do projeto tem gerado insatisfação e questionamentos entre os residentes.

NOTA DO BLOG

O Blog reafirma seu compromisso com a transparência e a informação pública. Diante da cobrança da comunidade de Nova Esperança sobre a pavimentação prometida pelo Senador Styvenson Valentim, destacamos a importância de esclarecimentos sobre o destino dos recursos anunciados.

O espaço segue aberto para o pronunciamento do Senador e para quaisquer esclarecimentos que possam contribuir para a resolução dessa questão.