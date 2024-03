POPULAÇÃO DE PEDRO VELHO VAI ÀS URNAS NESTE DOMINGO PARA 3ª ELEIÇÃO DE PREFEITO EM MENOS DE 4 ANOS

Após cassações sucessivas de candidatos desde as eleições municipais de 2020, a cidade de Pedro Velho, na Região Agreste do Rio Grande do Norte, vai passar pela terceira eleição para a prefeitura em menos de quatro anos no próximo domingo (3).

O candidato eleito na eleição suplementar terá uma gestão tampão até o fim de 2024, já que em outubro haverá novas eleições municipais em todo o Brasil, seguindo o calendário eleitoral regular. A eleição de outubro, inclusive, será a quarta eleição no município em quatro anos. O município tem mais de 11 mil eleitores.

Os candidataram registrados são, em ordem alfabética:

João Celso Targino (MDB), 64 anos, pecuarista, candidato a prefeito

Ananilda Barbosa (PSDB), candidata a vice-prefeita

Júnior Balada (União Brasil), 41 anos, empresário, candidato a prefeito

Jader Marques (União Brasil), candidato a vice-prefeito

Histórico desde 2020

Eleição regulares em 2020

A população de Pedro Velho elegeu, em outubro de 2020, nas eleições regulares do município, Derjelane Macedo (PSDB) e Inácio Costa (PSDB), como prefeita e vice. Em março de 2022, no entanto, a Justiça Eleitoral cassou a chapa por abuso de poder político e determinou novas eleições.

Eleição suplementar em 2022

Em novembro de 2022, os eleitores da cidade voltaram às urnas e elegeram Edna Lemos (PSB) e Rejane Costa como prefeita e vice em uma eleição suplementar. Edna já estava no cargo interinamente por ser a então presidente da Câmara Municipal e foi eleita com 51% dos votos para o Poder Executivo.

Em setembro de 2023, no entanto, a Justiça Eleitoral cassou a chapa de Edna e da vice Rejane por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral. A decisão foi mantida em novembro após recurso da candidata. A decisão também tornou Edna Lemos inelegível por oito anos.

Gestor interino e novas eleições em março de 2024

Desde setembro, o município é gerido interinamente por Francisco Gomes (Pros), que é presidente da Câmara Municipal da cidade. Ele segue dessa maneira até o dia 3 de março, quando um novo prefeito será eleito na eleição suplementar e ficará até dezembro numa gestão tampão, já que em outubro terá as eleições municipais regulares em todo o Brasil, que decidirá o prefeito de 2025 até 2028.