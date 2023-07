Potiguares já podem pagar conta de luz via PIX

Os potiguares já podem pagar a conta de luz via PIX. A novidade passou a ser oferecida pela Neoenergia Cosern desde o início de julho, com a inclusão de um QR-CODE nas cerca de 1,5 milhão de faturas emitidas todos os meses pela distribuidora no Rio Grande do Norte. Até então, o pagamento via PIX estava disponível apenas para consumidores cadastrados na fatura digital e para quem solicitava segunda via da conta pelo WhatsApp (84 3215-6001).

“Com a nova opção, os potiguares poderão fazer o pagamento da conta de luz de forma mais rápida e segura, a qualquer hora no dia”, lembra Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern. “A identificação do pagamento, que antes era de até dois dias úteis, agora ocorre em até uma hora, inclusive em feriados”, ressalta o superintendente.

O QR code PIX estará disponível na parte inferior da fatura, próximo ao código de barras, que permanecerá presente da cobrança. Para pagar por meio do PIX, basta apontar a câmera do celular para o QR-CODE. O recurso tem tecnologia que encaminha diretamente o cliente para o sistema de pagamento, seja um banco tradicional ou carteira digital, como RecargaPay e Pic Pay.

A Neoenergia Cosern está cada vez mais comprometida em facilitar o pagamento da conta de energia elétrica e em oferecer comodidade aos clientes. Além do tradicional boleto, os débitos podem ser quitados de diversas maneiras: por meio do portal de negociação no site www.neoenergia.com; do débito automático; do cartão de crédito (à vista ou parcelado); ou do “PIX copia e cola” gerado por meio do WhatsApp (84 3215-6001).