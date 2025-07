PREFEITA DE GROSSOS PEDE EMPRÉSTIMO MILIONÁRIO MESMO APÓS ALTA ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES

Mesmo liderando o ranking de arrecadação de royalties da Petrobras no Rio Grande do Norte, com R$ 18,6 milhões recebidos apenas no primeiro trimestre de 2025, a prefeita de Grossos, Cinthia Sonale (União Brasil), parece não estar satisfeita com os cofres cheios.

A chefe do Executivo municipal convocou a Câmara de Vereadores para uma Sessão Extraordinária na noite desta quinta-feira (10), às 19h30, com objetivo de pedir autorização para contratar um novo empréstimo milionário com a Caixa Econômica Federal, podendo inclusive ter garantia da União.

Segundo informações apuradas pelo blog, o valor que Cinthia pretende tomar é de R$ 16 milhões. Até o momento, nenhum detalhamento foi apresentado sobre onde e como esse dinheiro será utilizado. O projeto de lei sequer foi divulgado oficialmente.

A denúncia é ainda mais grave diante da situação vivida pela cidade. Grossos amarga ruas esburacadas, esgotos a céu aberto e abandono na infraestrutura urbana.

A prefeita segue promovendo eventos e festas bancadas com dinheiro público, investindo pesado em marketing pessoal.

