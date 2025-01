PREFEITURA DE ALTO DO RODRIGUES ANTECIPA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E TERÇO DE FÉRIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS

A Prefeita Municipal de Alto do Rodrigues reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos ao anunciar o pagamento dos salários de forma antecipada referentes ao mês de janeiro nesta quinta-feira (30). Além disso, em uma iniciativa inovadora, a gestão municipal também irá antecipar o pagamento do terço de férias dos professores efetivos da rede municipal de ensino.

Com a antecipação dos salários, serão injetados milhões na economia local, fortalecendo o comércio, incentivando o consumo e gerando mais emprego e renda para a população. O compromisso da Prefeitura com a pontualidade e a segurança financeira dos servidores demonstra respeito e reconhecimento pelo trabalho essencial desempenhado diariamente para o crescimento e desenvolvimento do município.

“Antecipando o pagamento dos salários e terço de férias dos professores efetivos estamos cumprindo o nosso compromisso em valorizar os servidores públicos do Alto do Rodrigues, que estão diariamente trabalhando pelo nosso povo. Esse investimento na economia local reforça nossa responsabilidade com a gestão eficiente dos recursos públicos e com o bem-estar da nossa população”, destacou Dra. Raquel.

A Prefeitura segue empenhada em manter uma administração equilibrada, garantindo direitos e avançando cada vez mais em ações que beneficiem os servidores e toda a cidade.