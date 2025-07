PREFEITO ACERTOU: DANIEL RICHARD ASSUME CARGO DE SECRETÁRIO DE ESPORTES EM MEIO A EXPECTATIVAS E DESAFIOS

Em uma movimentação que redefine o tabuleiro político de Guamaré, o prefeito Hélio Willamy acertou em cheio, e anunciou a nomeação do ex-candidato a vereador e empresário Daniel Richard como o novo Secretário Municipal de Esportes. A decisão, formalizada pela Portaria 753/2025 e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (01), encerra o longo comando de Larisa Mayara, esposa do presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda, e coloca no comando da pasta um nome com histórico esportivo e trajetória política diversa.

A troca, que ocorre com apenas 6 meses após a posse da gestão atual, gerou reações acaloradas nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Enquanto críticos apontam o alinhamento político como um gesto de fraqueza, considerando que não havia qualquer necessidade para o movimento; outros, em especiais torcedores, atletas e desportistas, celebram a chegada de uma pessoa com sangue esportivo e com muita vontade de trabalhar pelo o esporte da cidade: Daniel é irmão de Douglas Júnior, ídolo do futsal e promete reerguer um setor que tinha presa de mudança, para reestruturação e aprimoramento da gestão.

Os desafios do novo secretário

Daniel Richard assume a Secretaria de Esportes em um momento delicado, crítico e com urgentes demandas, em especial: infraestrutura precária, com arenas, estádios e quadras municipais precisando de reparos, necessitando de manutenções urgentíssimas; cumprimento do Calendário esportivo, dentre outros desafios.

Gestão compartilhada e equipe dividida

Não posso negar que a mudança do titular é marcante. Porém, é preciso destacar que a equipe é dividida, uma vez que quase a integralidade dos servidores tem ligação direta com a titular passada, ou seja, servidores sem qualquer identidade com o novo titular, esse, que aparentemente não teve ainda autonomia para formar sua própria equipe.

Uma prova disso, é a permanência do ex-vereador Rosendo Ferreira como adjunto. De modo, que o novo Secretário terá o adjunto no seu encalço, deflagrando um teste a sua autonomia.

A estratégia política por trás da mudança

A nomeação de Daniel não é um movimento isolado. A postura é enxergada com uma decisão calculada no jogo de poder pelo Prefeito Hélio Willamy, que visa fortalecer-se, por meio de aproximação a uma família influente no esporte, setor historicamente sensível na opinião pública.

NOTA DO BLOG

A nomeação de Daniel Richard para a Secretaria Municipal de Esportes de Guamaré não é apenas uma troca de nomes, é, para muitos, a chance real de reconectar o esporte local com seus dias de glória. Ninguém representa melhor essa missão que Daniel: jovem destemido, comprometido, enraizado em uma família apaixonada pelo esporte, e irmão de um dos maiores talentos do futsal.

Sua chegada à pasta carrega simbolismos e expectativas. Que a mudança política não se limite aos bastidores, mas chegue de fato às quadras, aos campos e à vida dos jovens atletas que aguardam oportunidade. Guamaré precisa, mais do que impacto político, de resultados concretos e de um projeto esportivo digno do potencial da cidade.

Fico aqui na torcida que Daniel tenha voz, espaço e autonomia verdadeira para conduzir com firmeza e criatividade essa que é uma das pastas mais estratégicas do governo. O momento exige planejamento, ousadia e, acima de tudo, sensibilidade social.

A ele, desejamos mais que sorte: desejamos propósito, respaldo e a força necessária para reerguer a autoestima de um município que respira esporte, mas que, há tempos, espera por um novo fôlego. Que esta nomeação represente não só um novo capítulo, mas um ponto de virada.

Como cidadão e imprensa local, quero deixar aqui um conselho, que aprenda a dizer NÃO se por ventura não conseguir o apoio prometido, para colocar o esporte de Guamaré no pódio. Aprenda da mesma forma que aprendeu a dizer SIM. Talvez não entenda agora a parábola deste blogueiro, mais em um futuro muito próximo, entenderá com muita clareza.

Hélio acertou em cheio na nomeação de Daniel, reconhecendo de público a importância de colocar um secretário do nível que o município merece. Espero que o gestor esteja ao seu lado, lhe dando total apoio para levar o esporte de Guamaré ao mais alto nível, e ao primeiro do pódio.

