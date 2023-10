Prefeito Arthur Teixeira abre oficialmente a XI Semana do Bebê

O hasteamento das bandeiras no pavilhão do Palácio da Prefeitura de Guamaré, marcou a abertura oficial da programação da XI Semana do Bebê, realizada na manhã desta quinta-feira (05), pelo o prefeito, Arthur Teixeira, e pela vice-prefeita, Eliane Guedes.

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. O objetivo é tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios.

A Semana do Bebê 2023 acontece de 05 a 11 de outubro, e conta com uma ampla programação que visa garantir a proteção integral e a prioridade absoluta às crianças, proporcionando o acesso à cidadania desde a primeira infância.

É planejada e desenvolvida Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que a cada ano reforça o compromisso do município com os pequenos cidadãos. Durante a semana são realizadas diversas ações e entregas importantes para a primeira infância pelas Secretarias Municipais de Assistência, Saúde e Educação de Guamaré.

A solenidade contou com a participação dos secretários municipais, vereadores, profissionais e servidores das pastas envolvidas.

Assecom/PMG

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: