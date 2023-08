Prefeito Arthur Teixeira realiza agenda com parlamentares da bancada potiguar

Nesta quarta-feira (16), cumprindo agenda em Brasília, o chefe do executivo municipal de Guamaré, Arthur Teixeira, junto ao deputado estadual Hermano Morais, foi recebido nos gabinetes da Senadora Zenaide Maia, do Senador Styvenson Valentim, do deputado federal Benes Leocádio, e da deputada federal, Natália Bonavides.

Na pauta, o chefe do executivo estadual apresentou aos parlamentares o planejamento estratégico do município para 2030, que inclui entre outros temas investimentos no Turismo, como potencial indústria geradora de trabalho, renda e arrecadação municipal.

A agenda com a bancada norteriograndense também tem o objetivo de estreitar as relações com o Legislativo para investimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento do município, tais como obras de infraestrutura e projetos que unem turismo e sustentabilidade.

Assexom/PMG