PREFEITO DE ALVINÓPOLIS CANCELA CARNAVAL POR DÍVIDAS DE R$2,6 MILHÕES DA GESTÃO ANTERIOR

O prefeito de Alvinópolis, Lindouro Gomes (PT), anunciou que não fará o tradicional Carnaval no município neste ano. O motivo, segundo ele, é o montante de dívidas herdadas da gestão anterior. Lindouro disse que recebeu a cidade com uma série de problemas estruturais, salários de servidores e pagamentos a fornecedores atrasados que totalizam débitos de R$2.630.254,91.

Diante disso, ele afirmou que não será possível organizar o Carnaval com recursos públicos. “Não admito promover festas enquanto tiver que atrasar salários. Vamos quitar a irresponsabilidade dos outros”, disse. Lindouro fez um desabafo relatando a caótica situação em que encontrou o município, na reunião da última sexta-feira (31) da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba (Amepi). Aos colegas prefeitos ele disse que Alvinópolis é “uma universidade sobre como não administrar uma cidade”.

Em conversa com o A Notícia, Lindouro afirmou que não é possível sequer projetar quando as finanças da cidade estarão em ordem, pois todos os dias aparecem novas pendências financeiras. Entre elas, conta Lindouro, estão precatórios que somam R$800 mil. “Caso não sejam pagos, podem acarretar o sequestro de recursos do município”, afirmou.

Fonte: Noticiaregional